Mehmetçik Çadır Kenti’nde her şey var

Çanakkale Gelibolu'da görevli 18'inci Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Komando Taburu, Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan'da Hatayspor antrenman sahasına çadır kent kurdu. 199 soğuk iklim çadırında, bin 600 kişi kapasiteli çadır kentte depremzedeler için her şey düşünülmüş. Mehmetçik okulu, ana okulu, destekleme sınıflarının yer aldığı çadır kentte, banyo ve çamaşırhane bulunuyor. Mehmetçik fırında kendi ekmeğini çıkarıp depremzedeye 3 öğün sıcak yemek ikram ediyor. Kurulan çadırların eksi 40, artı 65 derece sıcaklığa dayanıklı olduğu öğrenildi.