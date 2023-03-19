Meral Akşener ’Sıkıntı yok’ demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! ’Öcalan sloganları’

İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra geri dönden Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalsiyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu'nun HDP ile görüşmesine yeşil ışık yakmış, HDP ile de görüşmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Bu sözlerin yankıları sürerken HDP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğinde, İstanbul'un göbeğinde bir skandala imza atıldı. HDP öncülüğünde İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

HDP etkinliği PKK propagandasına dönüştü! Yenikapı'da Öcalan sloganları | Video

BİJİ SEROK APO' SLOGANLARI

Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.