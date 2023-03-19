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Giriş Tarihi: 19.3.2023 17:17 Son Güncelleme: 19.3.2023 17:22

Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'

İstanbul Yenikapı'da HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamaları terör örgütü PKK gösterilerine dönüştü. İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" sloganları attı.

Meral Akşener ’Sıkıntı yok’ demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! ’Öcalan sloganları’

İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra geri dönden Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalsiyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu'nun HDP ile görüşmesine yeşil ışık yakmış, HDP ile de görüşmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Bu sözlerin yankıları sürerken HDP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğinde, İstanbul'un göbeğinde bir skandala imza atıldı. HDP öncülüğünde İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

HDP etkinliği PKK propagandasına dönüştü! Yenikapı'da Öcalan sloganları | Video

BİJİ SEROK APO' SLOGANLARI

Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

YEŞİL SOL PARTİ FLAMALARI GÖRÜLDÜ

Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.

Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.

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Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'
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