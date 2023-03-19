Türkiye şehitlerine koştu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü nedeniyle yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.Anıtkabir'de düzenlenen törenlere askerler, bürokratlar, siyasiler, öğrenciler ve vatandaşla katıldı. Bayrak taşıyan gençlerin üzerindeki eşofmanlarda deprem bölgesindeki illerin isimlerinin yazması dikkat çekti.Edirnekapı Şehitliği'nde kabirler karanfillerle donatıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Akar'ın "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda tören düzenlendi. Gaziler asker selamı verdi.İl protokolü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.Siirt'teki Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde tören yapıldı. Asker üniformalı bir şehit yakını kızın mezara karanfil koyduğu anlar herkesi duygulandırdı.Asri Mezarlık şehit yakınlarıyla doldu taştı. Küçük bir kızın mezar taşını öpmesi görenleri duygulandırdı.Bağçeşme Şehitliği'ndeki tören yapıldı.Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlik gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören düzenlendi, şehitlik ziyaret edildi. Bir kadın jandarma subayının şehitlerinin adının yazılı olduğu anıt önünde asker selamı vermesi herkesi gururlandırdı.İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde kabir ziyaretleri yapıldı.Konya, Balıkesir, Zonguldak, Şanlıurfa, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Muğla, Adana, Rize, Sinop ve Kastamonu'daki törenlerde de duygusal anlar yaşandı.Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler yürüyerek Gelibolu'ya ulaştı. Gönüllüleri ilçe merkezinde Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı.Balıkesir'de öğrencilerin tamamı Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen lisenin şehit izcileri anısına temsili uğurlama töreni yapıldı. Balıkesir Lisesi'nden cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen "Keşşaf Bölüğü Uğurlama Töreni", tarihi okul binasında saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü kapsamında şehitlerin giydiğine benzer Enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla törene katıldı. Lisenin önünden hareket eden grup, eskiden askerlik şubesi olarak kullanılan dernek binasında sülüslerini aldı. Tarihi Zağnos Paşa Meydanı'nda ellerine kına yakılan "keşşaf bölüğü" öğrencileri, davul-zurna eşliğinde Anafartalar ve Kızılay caddelerini geçip valilik önüne ulaştı. Seferberlik Çöreği'nin verildiği keşşaflar, daha sonra trene binerek askere uğurlandı.Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Kuran-ı Kerim okunan ve dua edilen etkinlikte, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı, Edremit ilçesinde konuşlu 19. Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından saygı atışı yapıldı.Tolga YANIK - Özgür ÖZDEMİR - Dilara İLAYDA KAYIKCI - Ali ALTUNTAŞ - İhsan TUNÇOĞLU - Hakan GÖKKAYA -Mehmet YILDIRIM - Şaban YILMAZ Suat SALGIN -Abbas ÇAKAR - MEHMET AL- Hayrettin ŞAŞMAZ -Murat KARAMAN-Mustafa KAYA/ SABAH