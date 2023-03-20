Haberler Gündem Haberleri 28 Şubat dosyası ATK’ya gönderilecek
Giriş Tarihi: 20.3.2023 13:21

28 Şubat dosyası ATK’ya gönderilecek

Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı dava dosyası Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
28 Şubat dosyası ATK’ya gönderilecek

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuyarak, savcıya söz verdi.

DOSYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK

Cumhuriyet savcısı, sanıkların önceki celselerdeki talebinin dikkate alınarak dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı'na gönderilip, görüş alınması talep etti. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, savcının ve avukatların talebini yerinde görerek dosyadaki bazı deliller için ATK'dan rapor istenilmesine karar verdi.

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28 Şubat dosyası ATK’ya gönderilecek
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