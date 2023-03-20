Akademisyenlere yönelik İntihal-4 operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtıldığını tespit etti.

İNTİHAL 4 OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mali polis çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Ankara merkezli 14 ilde aralarında aktif akademisyenlerin bulunduğu 24 şüpheliye yönelik 'İntihal 4 operasyonu' düzenledi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına dağıtılan sınavlarla ilgili olarak düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında belirtilen kriterlerin bir kısmını taşıdığı belirlendi. Ayrıca örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldıkları tespit edildi. Örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulundukları ortaya çıkarıldı. Örgüt mensupları meslek birlikteliği olan kişilerle örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.