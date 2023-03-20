Çanakkale şehitleri tüm dünyada anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümü dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da törenler yapıldı.Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, Çekya'nın Avusturya sınırına yakın Hodonin kentinde bulunan Galiçya Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program şehitler anısında okunan duanın ardından sona erdi.Yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği, Trablus Büyükelçiliği ve Cezayir Büyükelçiliği'nde de törenler yapıldı. Şehitlerin anıldığı törenlerde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi. Yapılan törenlerde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar da anıldı. Törenler, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.