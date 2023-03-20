Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemiz için 6 milyar avrodan fazla taahhüt gerçekleştirildi

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Várhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Dış Ticaret Bakanı Forssell ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu konferansa 65 ülke 26 uluslararası teşkilat ve finans kuruluşunun katıldığını söyledi.

6 MİLYAR AVRODAN FAZLA TAAHHÜT

Çavuşoğlu, "Ülkemiz için bugüne kadar yapılanlar hariç 6 milyar avrodan fazla taahhüt gerçekleştirildi. Türkiye her zaman zor durumda kalan ülke ve insanlara yardıma koşan ülkelerden olmuştur. Aynı dayanışmayı AB ve uluslararası toplumdan görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu ölçekte bir afetle hiçbir ülkenin altından kalkması mümkün değil" şeklinde konuştu.

HASAR VE KAYIPLARIMIZ 103.6 MİLYAR DOLAR

Çavuşoğlu, "TERA raporuna göre hasar ve kayıplarımız 103.6 milyar dolar. Bu rapor hasar ve ihtiyaç değerlendirme bakımından en ileri uluslararası standartlara göre hazırlanıyor" dedi. Çavuşoğlu konferansta yapılan taahhütlerin toparlanma ve yeniden inşa çabalarımıza önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

4.3 MİLYARI UYGUN KREDİ

Rakamın 4.3 milyarının uygun kredi olarak Türkiye'ye aktarılacağını belirten Çavuşoğlu, "1.7 milyar avro da hibe olarak taahhütte bulunuldu. Bazı ülkeler mesela Macaristan 2 yıkılan kilise ve hastaneleri yapacaklarını söyledi. Bunun için bizden proje bekleniyor. Proje bazlı katkılar için projelerin çıkması gerekiyor.Miktar belli değil.Geçici barınma ihtiyacı devam ediyor, acil ihtiyaçlar var. 650 bin bağımsız ünite inşa edeceğiz. Altyapısıyla beraber. Hibe olanların bir an önce aktarılmasında fayda var, kredi anlaşmaları da uygun şartlarda ilgili kurumlarımızla taahhütte bulunan finans kuruluşlarının hayata geçirmelerine bağlı" diye konuştu.

ANGAJMANIN AMACI SORUNLARI ÇÖZMEK

Çavuşoğlu Suriye ile Türkiye arasındaki temasları "normalleşme" olarak sorulması üzerine şunları söyledi: "Normalleşme değil Suriye yönetimi ile angajmana girme diye düzeltmek istiyorum. Amaç, 11 yıldan fazla süren Suriye'deki kaosu, istikrarsızlığı, iç çatışmalarını kalıcı şekilde sonlandırmaktır. Bugüne kadar çok çaba oldu, çok ülke ile çalıştık. Elde bir tek Astana kaldı. Astana sayesinde Anayasa Komisyonu toplanıyor ama sonuç çıkmıyor. Göçmenler dönemiyor. Terör örgütü PKK/ YPG ülkeyi bölmek için konumunu güçlendiriyor, ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerimizin verdiği destekler yüzünden. Ülke içindekiler zor şartlarda yaşıyor, göçmenlerin gönüllü dönüşü için şartlar uygun değil. Muhalefetle rejimin ülkeyi seçime götürecek süreçte mesafe kat etmesi lazım. Ancak siyasi çözümle ülkenin birliği tesis edilebilir. Bunları Suriye yönetimi ile angajmana girerek de denemek istiyoruz. Başka türlü bu iş çözülmeyecek. Görüşmelerin amacı var olan sorunları çözmek için Suriye yönetimiyle angajmana girmek"

KALICI BARIŞ OLMADAN YENİDEN İNŞA OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ

Çavuşoğlu uluslararası toplumun yeniden inşa ile Suriye'de yaşayan ve dönecek insanlara yapılacak yardımları ayırt etmek gerektiğini vurgulayarak, "Kalıcı barış olmadan yeniden inşa olmayacağını biliyoruz. Göçmenlerin dönebilmesi için uluslararası toplumun da rejimle angajmana girmesi lazım. Dönecek insanların güvenliği için taahhüt alınması lazım" ifadelerini kullandı.

İLK ADIMI ATTIK

AB Komisyonu üyesi Varhelyi de Konferanstan çıkan yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdüne ilişkin "Hasarın boyutuna bakıldığında, hayır, tabii ki yeterli değil. Ama yardımı masaya yatırma konusundaki hızımıza bakarsanız, bunun beklediğimizi aştığını düşünüyorum" dedi. Varhelyi, "İlk adımı attık, belki de kendimizden beklediğimizden de fazlasını yaptık. Şimdi soru bunu ne kadar hızlı teslim edebileceğimiz" şeklinde konuştu. Varhelyi, hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğuna değinerek, "7 milyar avro okyanusta damla denebilir ama insanların hayatlarının normale dönmesi için kullanılabilecek bir araç" ifadelerini kullandı.

YARDIMA DEVAM EDECEĞİZ

AB Dönem Başkanı İsveç Dış Ticaret Bakanı Forssell de "Yapılan katkı kaybedilen hayatları geri getirmeyecek ama yine de acıların hafifletilmesi, toplumların toparlanması için bir katkı olacak. 44 milyondan fazla bir miktar İsveç tarafından taahhüt edildi. Uluslararası STK'lar aracılığıyla bu miktar aktarılacak" dedi. Forssel konferansın desteklerinin sonu olmadığını, hem bugün hem gelecekte yardım sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.