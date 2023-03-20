Muharrem İnce, adaylık başvurusunu bugün yapıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapacağını ilan etti. Partisinin genel merkezi önünde gençlere seslenen İnce, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunacaklarını söyledi, 100 bin imza için destek istedi. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karara göre 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için seçim takvimi 18 Mart'ta işlemeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler için başvurular dün başladı. Başvuru süresi ise 23 Mart'ta dolacak. Kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Seçmen listeleri, güncellenmek üzere bugün ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Ayrıca bugün yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov. tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek. YSK'nın internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.