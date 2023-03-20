SON DAKİKA: HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den teröristbaşı Abdullah Öcalan’a selam: Özgürleşeceği günler yakındır

HDP'Lİ ÖNDER: ÖCALAN'A SELAM OLSUN

İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.