Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam: Özgürleşeceği günler yakındır
Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:01

SON DAKİKA: HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam: Özgürleşeceği günler yakındır

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terör sloganlarının atıldığı İzmir'deki Nevruz programında skandal ifadeler kullandı. Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da..." dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İstanbul'da skandal ifadeler kullanarak, "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz." demişti. HDP, seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklemeye hazırlanıyor.

SON DAKİKA: HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den teröristbaşı Abdullah Öcalan’a selam: Özgürleşeceği günler yakındır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaret ertelendi. Kılıçdaroğlu, erteleme kararının HDP'den geldiğini söyledi. HDP, program yoğunluğunu gerekçe gösterirken, Kılıçdaroğlu ile en kısa süre içinde görüşüleceğini ifade etti. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şartlarının kabul edilmesi halinde destekleyecek olan HDP, Nevruz kutlamalarında terör ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gösterdi. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri açılırken, lehine sloganlar atıldı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İzmir'de Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada, Öcalan'a selam gönderirken, İstanbul'da konuşan Pervin Buldan ise, "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

HDP'Lİ ÖNDER: ÖCALAN'A SELAM OLSUN

İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.

BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİTİ KALDIRILSIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullandı:

Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.

HDP, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEYE HAZIRLANIYOR

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini almak için bir görüşme gerçekleştirecek. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, anadilde eğitim, terör operasyonlarının durması, cezaevlerindeki tutukluların salınması gibi şartları bulunuyor.

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SON DAKİKA: HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam: Özgürleşeceği günler yakındır
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