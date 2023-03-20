Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:42 Son Güncelleme: 20.3.2023 10:56

SON DAKİKA | Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Balcı açıklamasında şunları söyledi: Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL.

SON DAKİKA | Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" dedi.

"EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK"
Ayrıca ekmek fiyatına değinen Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA