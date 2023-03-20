SON DAKİKA | Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" dedi.