SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Erbakan açıkladı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Genel Başkan Fatih Erbakan, partisinin kararını kamuoyuna duyurdu. Erbakan, 14 Mayıs'taki seçimlere tüm il ve ilçelerde ittifaklara katılmadan gireceklerini bildirdi.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bugün sizler de, bizler de şahit oluyoruz, emeklisi, memuru, çiftçisi Allah Erbakan Hoca'dan Milli Görüş'ten razı olsun diyorlar. Erbakan, Milli Görüş bereketini özlüyoruz diyorlar. Devletin faiz yükünden kurtarılması, 54. hükümetin 11 aylık kısacık hükümetinde hayata geçirdiği önemli başarılardan biridir.

Şu sözlerimizi hatırlatmak isterim. Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti zannetmeyin. Film bitmedi, yeni başlıyor demiştik. Erbakan hocamız vefat etti ama Milli Görüş kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Parti'miz kuruluşundan bu yana doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, somut çözüm önerileri ortaya koyan, siyaseti ticaret için değil, ibadet olarak yapan kadroları ile halkımızın teveccühüne mazhar olmuştur.

YENİDEN REFAH SEÇİME TEK BAŞINA GİRİYOR

Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 günde yapacaklarımız hazır. Makam ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara geleceğiz, bu milletin yüzünü Yeniden Refah ile güldüreceğiz inşallah. Çok değerli Milli Görüşçüler, yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımız ile gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda, 14 Mayıs seçimlerine tüm seçim bölgelerinde ittifaka katılmadan müstakil olarak katılma kararı aldık.