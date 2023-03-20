Türkiye’ye değer katan tesis

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışını Balıkesir'in Bandırma'da yaptı. Et Maden işletmelerine ait 80 milyon dolar yatırım bedelli tesisin açılışında konuşan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi.Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. Bandırma tesisimizde yapılacak yıllık 1000 ton üretim, kullanıldığı alanlarda da 150 kattan 2 bin kata kadar varan değer artışları sağlamaktadır. Bu tesis sayesinde Türkiye, sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda dünyanın en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor. Bor karbür ülkemize stratejik katkı sağlamaktadır. Ambargoların bize yaşattığı kayıplar giderilecek.Bandırma Bor Karbür Tesisi'nden elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız.D ünyada artık parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz.personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Ülkemizi taşıması, ticareti ve üretimiyle doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz.Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz. Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.Depremzede vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğumuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bunları başarana kadar bize durmak haramdır.yaşadığımız tabii afetler ve diğer engeller bizi hedeflerimizden uzaklaştıramaz. Zorlu sınamalardan geçtiğimiz gerçektir. Covid-19 nedeniyle 2 yıl sıkıntılar çektik. Bu sıkıntının üstesinden gelirken 6 Şubat depremlerini yaşadık. Seller deprem bölgesine felaket üstüne felaket yaşattı. Felaketin izlerini sileceğiz. Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitireceğiz. Sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk yüzünden başka yerlere gidenler yavaş yavaş şehirlerine dönüyor. Milletçe yürek yüreğe bu felaketin izlerini sileceğiz. Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirleri ihya ederek, Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğiz.Togg kısa sürede rekor talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatlar peyderpey yapılacak.ANA muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyorlar. Arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'Yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlarımıza da 'Yaptırmayacağız' diyorlar. Bunlar yine elektriği keser. Bu muhalefeti milletime şikâyet ediyorum.