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Giriş Tarihi: 21.3.2023

45 bin öğretmen ataması yapılacak

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
45 bin öğretmen ataması yapılacak
Başkan Erdoğan dün eğitim camiasının beklediği haberi verdi. Erdoğan 45 bin yeni öğretmen atanacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.
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45 bin öğretmen ataması yapılacak
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