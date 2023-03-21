CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! "Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu"

"PLANLI VE SİSTEMATİK BİR KURGU"

Ahlaksızca tezgahlanmış bir montaj ve kurgu ile bu iftiraları yayanlar ve haber yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç şu ifadeleri kullandı: Bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanmış yalan ifadelerle "ben söylemişim gibi" yazılan, ancak bana ait olmayan sözler trollerin de devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır. Bu; yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir!

"SAHTEKARLARA YÖNELİK HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI"

Dilmaç ayrıca "Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır. Bu tiynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum." diye ekledi.