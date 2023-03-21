DAEŞ’in finansçılarına operasyon: 5 tutuklu

DAEŞ terör örgütünün İstanbul'da hücre evlerini sağlayan ve finansman sağlayan üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu DAEŞ'in finansmanlarına yönelik 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

DAEŞ'İN FİNANSÇILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme' ve 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçlarından aranan 20 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

BAĞIŞ ADI ALTINDA FİNANSE ETTİLER

Sancaktepe ilçesinde bulunan Mazluma Umut Ol isimli illegal mescit/medrese adı altında çatışma bölgelerinde ölen DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şahısların geride kalan eş, çocuklarına ve terör örgütüne üye olma suçundan aranma kayıtları bulunan şahıslara yer imkanı ve para aktarıldığı belirlendi. Bu şahıslara kiralık ev tutma, doğalgaz, elektrik ve su faturalarını ödeme, sosyal medya hesaplarından bu yönde paylaşımlar yaparak infak, bağış adı altında para toplayan 20 kişi ifadelerinin ardından adliyeye getirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 15 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.