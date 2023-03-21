HDP’nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray’da slogan attılar...

PKK'nın siyasi uzantısı HDP öncülüğündeki İstanbul Nevruz'u, bu yıl "Her der Newroz, her dem azadi" ve "Nevruz ateşiyle özgürlüğe" sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlenledi.

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen kutlama skandal görüntülere sahne oldu.