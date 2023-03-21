İktisat Kongresi’ndeki slogana AK Parti’den tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat kongresinin son gününde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Konuşmanın sonunda DİSK üyeleri sahneye çıkarak, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" diyerek slogan attı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Bu duruma AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, tepki gösterdi. İnan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "CHP'nin sözde İktisat Kongresinin gerçek yüzü açığa çıkmış. İkinci Yüzyıl diyerek başlayan programlar Atatürk'ün eleştirilmesiyle devam etti. Finalde de sahne tamamen slogancı şovcu devrimcilere(!) teslim edilmiş" dedi.

İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.