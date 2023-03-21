HDP’ye şirin gözükme çabası elinde patladı! Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe yalanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile görüşmek için harekete geçti. HDP ile randevu Çanakkale Zaferi'nin tarihi olan 18 Mart'a verildi, kamuoyu buna tepki gösterdi. HDP kanadından randevunun ertelendiği de açıklandı.
Gazeteciler tarafından Kılıçdaroğlu'na "HDP ile görüşme neden ertelendi?" diye sorulduğunda "Bunu ev sahibine sormanız gerek!" cevabını verdi. Bu cevap da tepkilere neden oldu. Kılıçdaroğlu, bu gelişmelerin ardından dün beraberindeki heyet ile birlikte mecliste HDP'yi ziyaret etti. Bir saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ortak basın açıklaması yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜRTÇE SUİSTİMALİ
Kılıçdaroğlu açıklamasının bir bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kürtçe konuşulunca tutanaklara 'bilinmeyen bir dil' diye geçtiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Acı bir olay daha. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşulur. İngilizce yazar, parantez içinde bu söz İngilizcedir, cümle İngilizcedir. Fransızca söz, Fransızcadır vs. Her şeyi yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir kelime geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniliyor. Arkadaşlar, Allah aşkına bu ülkenin insanlarının vicdanına sesleniyorum. TRT'nin TRT Kurdî diye bir kanalı var. Yayın yapıyor bu. Nasıl olurda buraya bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz. Binlerce yıldır konuşulan dili neden bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz?"
TUNÇ: "HDP'YE ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR!"
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrasında sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek yalan söylediğini dile getirdi. Tunç, ilk olarak "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün (dün) HDP'ye yaptığı ziyarette TBMM tutanaklarında kullanılan dil ile ilgili olarak sarfettiği ifadeler gerçeklerle bağdaşmayan tümüyle HDP'ye şirin görünmek için söylediği yalanlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.
"KÜRTÇE KONUSUNDA AYRIMCILIK YAPILDIĞINI İMA EDEN YALAN BİR BEYANDIR"
Tunç Kılıçdaroğlu'nun yalan beyanda bulunduğunu ifade ederek, "Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Fransızca veya İngilizce konuşulduğunda İngilizce veya Fransızca tutanağa geçirildiği halde Kürtçe konuşulduğunda 'bilinmeyen bir dil' şeklinde tutanağa geçirildiği yönündeki ifadesi Kürtçe konusunda ayrımcılık yapıldığını ima eden yalan bir beyandır" dedi.
"HER KELİME TÜRKÇE YAZIM VE İMLA KURALLARINA GÖRE TUTANAĞA ALINMAKTADIR"
Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "TBMM tarafından sunulan tutanak hizmetlerine ilişkin işlemler; Anayasa, İçtüzük, 6253 sayılı TBMM İdari Teşkilatı Kanunu ile Tutanak Yazım Rehberi doğrultusunda yürütülmekte ve TBMM kürsüsünden söylenen her kelime Türkçe yazım ve imla kurallarına göre tutanağa alınmaktadır. TBMM kürsüsünde söylenen Türkçe olmayan ifadeler, Anayasanın 3. maddesinde yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.' hükmü ve Tutanak Yazım Rehberindeki ilkelere uygun bir şekilde tutanağa geçirilmektedir."
KILIÇDAROĞLU ÇARPITTI. 2008'DE 'BİLİNMEYEN BİR DİL' İFADESİ KALDIRILMIŞ
Açıklamalarına devam eden Tunç, "2008'e kadar Türkçe dışında başka bir dil ile konuşulduğunda tutanağa 'bilinmeyen bir dil' şeklinde geçirilirken 2008'deki değişiklikle "Türkçe dışında başka bir dil" şeklinde tutanağa geçirilmektedir. Bu durum yalnız Kürtçe için değil, Türkçe dışındaki tüm diller için geçerlidir. Anayasamıza göre tutanakların resmî dil Türkçe ile tutulmak zorunda olması nedeniyle sürdürülen uygulama sadece Kürtçe için değil Türkçenin dışındaki tüm diller için geçerlidir. Kılıçdaroğlu, çarpıtmadan ibaret olan söylemleri ile TBMM'yi zan altında bırakmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ MECLİS BAŞKANVEKİLİ NE YAPMIŞTI?
2008 yılında meclis tutanaklarındaki "bilinmeyen dil" ifadesinin kaldırılmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun kaldırılmamış gibi HDP'lilerin yanında bunu konuşması sosyal medyada da birçok tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın geçen yıl aralık ayında mecliste Kürtçe konuşan HDP Milletvekili İmam Taşçıer'in konuşmasını kestiği örnek vererek Akar'ın "Resmi dil dışında her konuşmayı keserim burada" ifadelerini paylaşmaya başladı.
ŞENTOP: "KÜRTÇE İÇİN ÖZEL BİR UYGULAMA YOK"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM tutanaklarında Kürtçenin "bilinmeyen dil" olarak yazıldığı yalanına yanıt geldi. Şentop, "Kürtçe için özel bir uygulama yok, 'bilinmeyen dil' diye bir ibare kullanılmıyor" dedi.
Şentop, resmi dil Türkçe olduğu için tutanakların Türkçe tutulduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:
"Türkçe dışında bir cümle veya kelime kullanıldığı zaman bu, tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak 'Hatip Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanmıştır' diye dipnota yazılıyor. Ama bu, Kürtçe için özel bir uygulama değil, İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor... Bu, Meclisimizi töhmet altında bırakmaktır. Burada Kürtçe'ye mahsus özel bir tavır, bir uygulama yok.