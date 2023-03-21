Mahmut Övür yazdı: Masaya oturtulmayan HDP’yle ‘Kürt sorunu’nu çözmek!

Peki, masada Akşener'i ikna edemeyen ve sürekli krizlere muhatap olan Kılıçdaroğlu, Meclis'te nasıl ikna edecek?

Bunun olmayacağını o da biliyor.

Ama PKK destekli HDP'ye ihtiyaçları var, HDP'nin de PKK nedeniyle onlara ihtiyacı var. Çünkü PKK ve küresel güç merkezleri de bölgede çok sıkıştı ve başka çareleri kalmadı. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun noktasındalar. Bir anlamda ABD Başkanı Biden'ın projesi hayata geçiriliyor.

Peki, bu gizli kapaklı ilişkinin ülkeye bedeli ne olacak?

Silah bırakmayan, terörden vazgeçmeyen ABD destekli PKK'nın yarın o bölgede neler yapacağını Altılı Masa düşünmese de vatandaş düşünüyor. Aşağıdaki araştırma bunu gösteriyor.