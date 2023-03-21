Memleket Partili Özgür Türker’e darp: ’Oy’ hesabı yapan saldırgan yolunu kesti!

Memleket Partisi Mersin İl Başkanı Özgür Türker'e saldırı gerçekleşti. Milletvekili aday adayı da olan Türker'in yolunu kesen saldırganın "Oyumuzu bölemezsiniz" diyerek Türker'i darp ettiği sosyal medyada ifade edildi.

"BİZLERİ YILDIRAMAYACAKLAR"

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu sosyal medya hesabından yaşananlara, "Memleket Partimiz Mersin İl Başkanı Sn. Özgür Türker'e yapılan alçakça saldırıyı esefle kınıyorum. Failin bir an önce yakalanması ve adalet önünde hesap vermesi için kolluk kuvvetlerini göreve çağırıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar." sözleriyle tepki gösterdi.