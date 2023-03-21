Risale-i Nur Meşveret Cemaati’nden destek

Risale-i Nur Meşveret Cemaati, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Başkan Erdoğan ile AK Parti'yi destekleyeceklerini bildirdi. Açıklamada, seçimlerin sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletin bekası, milletin ve İslam aleminin selametiyle doğrudan ilgili olduğu belirtildi. 2023 seçimlerindeki hareket tarzlarıyla alakalı bazı hususların kamuoyunun dikkatine sunulduğu aktarılan açıklamada, Erdoğan ve AK Parti'nin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasına, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebevi ile Kur'an hattı olan Osmanlıcanın müfredata konulmasına ve başörtüsü serbestliğine vesile olduğu, İslam birliği için samimi gayretlerde bulunduğu vurgulandı.