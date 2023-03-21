SON DAKİKA: HDP, 6’lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis’teki kirli pazarlığın perde arkası

HDP, 6'LI KOALİSYONDAN NELER TALEP ETTİ?

HDP'nin 6'lı koalisyona destek vermek için öne sürdüğü şartlar merak ediliyordu. Hürriyet Yazarı Selvi, bugün köşesinde bu konuda edindiği bilgileri yazdı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

Bu arada HDP'nin koşulsuz destek vermesi beklenmesin. HDP'nin birinci önceliği Erdoğan'ın tasfiye edilmesi. Ama başka talepleri de yok değil.

Elbette ki heyetler halindeki görüşmede bu işler konuşulmaz. Pazarlık arka kapı diplomasisi ile yürütülür. CHP ile HDP arasındaki pazarlığı Sezgin Tanrıkurulu'nun yürüttüğü söyleniyor.