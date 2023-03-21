Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri (TÜGŞAV), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini protesto etti. TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyenler meğer teröristlerin izindelermiş" dedi. TBMM önünde toplanan gazi ve şehit aileleri, "Terörist HDP, işbirlikçi CHP" sloganları attı.2016'da Bitlis'te hain terör saldırısında şehit olan komando Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un annesi Sema Bozkurt, "Bizim oğlumuz boşuna mı can verdi? Benim oğlum oralarda teröristler tarafından şehit düşürüldü, burada CHP, terörist HDP'yle aynı masaya oturuyor" dedi.Mardin Nusaybin'de şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, "HDP'yle birleşmeye kalkıyorlar. Bizim oğullarımız onlar için can verdi. Onlar da düşmanlarla, katillerle bir oldu. O da bir katil" diye konuştu.