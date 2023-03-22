6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde devlet tüm imkânlarını seferber etti. Devlet ve millet kenetlenip depremin açtığı yaraları bir an önce sarmaya çalışırken, depremzedelerin TOKİ tarafından yapılacak konutlara geçişine kadar barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadırkent ve konteyner kentler kuruldu.Bu amaçla birçok AK Partili belediyede tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgelerine konteyner kent kurulum yarışına girdi. Ancak aynı seferberliği CHP'li belediyeler gösteremedi. 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcıları olma hevesine kapılan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları deprem bölgelerini unuttu.Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin verilerine göre; İBB, Samandağ Devlet Hastanesi karşısındaki alana sadece 140 kişinin barınacağı 28 prefabrik konteyner kurdu. Ancak şovda sınır tanımayan Ekrem İmamoğlu'nun medya ekibi bu konteynerler için 'Kent kuruyoruz' diye büyük bir pişkinlikle reklam filmi çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldığı bir TV programında 'Bölgeye gönderecek konteyner bulamıyorum' diyerek daha baştan ipe un sermişti. Nitekim koca bütçeli başkent belediyesinden deprem bölgelerinde bir konteyner dahi gitmedi.Bütçesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden neredeyse 10 kat daha düşük olan Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da ikinci etap konteyner kurulum çalışmasına başladı. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 alanda 2 bin konteynerden oluşacak geçici konaklama alanı yaparken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman ve İskenderun'da 550 konteynerden oluşan kent, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Nurdağı'nda 800 konteynerlik kent kurdu.Depremde 11 yakın akrabasını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP'li belediyelere tepki göstererek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da ne yaptı? Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Bir taş üstüne taş koydu mu?" dedi.