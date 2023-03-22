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Giriş Tarihi: 22.3.2023

CHP-HDP birlikte kutladı: Elebaşına özgürlük istediler

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
CHP-HDP birlikte kutladı: Elebaşına özgürlük istediler
CHP'li isimler, 6'lı koalisyon ile pazarlık masasına oturan HDP ile Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına katıldı. Daha önce HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da "Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit kaldırılsın" ifadelerini kullanırken, İzmir'de konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise teröristbaşına 'selam' göndermiş, "Özgürleşeceği günler yakındır" demişti. Dün de HDP'li eski vekil Ahmet Türk Diyarbakır'da, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" diyerek skandal sözler sarf etti.
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CHP-HDP birlikte kutladı: Elebaşına özgürlük istediler
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