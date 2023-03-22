Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadelemizi daha güçlü sürdüreceğiz
Giriş Tarihi: 22.3.2023 16:01 Son Güncelleme: 22.3.2023 16:39

Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadelemizi daha güçlü sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Su Günü mesajında, "İklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz" dedi.

DHA
Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadelemizi daha güçlü sürdüreceğiz

Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'nde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor. İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadelemizi daha güçlü sürdüreceğiz
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