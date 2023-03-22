İsrail Cumhurbaşkanına Mescid-i Aksa uyarısı

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile önceki gün telefonla görüştü. Türkiye-İsrail ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Herzog, ramazan tebrikinde bulunurken Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederken ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden duyduğu derin kaygıyı da dile getirdi. Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğu uyarısında bulunarak Herzog'a sükûneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.