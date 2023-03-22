İşte Kılıçdaroğlu’nun sakladığı gerçekler: HDP ile PKK işbirliği içinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kurduğu yakın diyalog çerçevesinde "Kayyum atamalarına karşıyız" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı "Eserler ve İcraatlarla Görevlendirme Yapılan Belediyeler" başlıklı 230 sayfalık kitapta, HDP'li belediyelere neden kayyum atandığı ve HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve delillere yer verildi. Kitapta özellikle 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı belediyelerin terör örgütü PKK ile ilişkisi tane tane aktarıldı. İşte kitaptaki bazı tespitler:Terör örgütü PKK, silahlı ve siyasi faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde HDP/ DBP'li belediye yönetimlerinin bulunduğu merkezlerde silah ve patlayıcı madde yığınağı yaptı.Örgüt, HDP'nin seçim barajını geçmesini kendi başarısı olarak değerlendirdi ve ülke içerisinde silahlı eylemlerine yeniden başladı.Örgütün başlattığı saldırılara ve sözde özyönetim ilanına ilişkin çağrılarına paralel olarak HDP/ DBP yönetimindeki birçok il ve ilçe belediyesinden art arda sözde 'özyönetim ilanları' geldi. İlk olarak Şırnak'ta 2015'te sözde özyönetim (özerklik) ilan edildi. Ardından Hakkâri, Silopi, Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Varto, Bulanık, Sur, Silvan, Lice, Başkale ve Doğubayazıt'ın da olduğu birçok yerde özerklik ilan edildi.Özerklik ilanı sonrasında, PKK'nın 'kıra dayalı şehir savaşı' adını verdiği kalkışmayla birçok yerde hendekler kazılarak ve barikatlar kurularak terör faaliyetlerinin şehir merkezlerine taşınması amaçlandı.PKK, belediye araçlarını bombalı araç saldırılarında kullandı.Terör örgütü, belediye başkanları aracılığıyla belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalıştı.Terör örgütüyle ilişkili tespitlerin ortaya konulmasıyla, 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucunda, terör örgütleri ile iltisaklı-irtibatlı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırıldı, yerlerine Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca belediye başkanvekilleri görevlendirildi.Terör suçları nedeniyle görevlerine son verilen belediye çalışanları farklı isimlerle belediyelerde çalıştırıldı.Belediye başkanları, ölen teröristler için yapılan tüm etkinliklere katılarak sözde saygı duruşunda bulundu. Cadde, sokak ve bulvarlara terör suçlularının adlarını verdi.Jandarma Karakol Komutanlığı'na bomba yüklü araçla saldırıldı, 2 asker şehit oldu, 1 kadın öldü. 8 ton bomba yüklü kamyon Mazıdağı Belediyesi'ne ait çıktı. Saldırıyı yapan teröristler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait araçla kaçtı.PKK, Şırnak Cizre'de 26 Ağustos 2016 günü polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırdı, 12 polis şehit oldu, 86 kişi yaralandı. 10 ton patlayıcı yüklü aracın Şırnak Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu olduğu belirlendi. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 araçta yapılan kontrolde de eyleme giden terör örgütü mensupları molotofkokteyli ile yakalandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonda patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirildi.Bitlis'in Güroymak, Hizan Yolalan belediyeleri ile Iğdır'ın Hoşhaber Belediyesi'ne ait araçlarla terör örgütünün kırsal kadrosuna silah taşındı.Silopi'de güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini engellemek için belediyeye ait iş makineleriyle hendek kazıldı.Varto ilçe merkezinde PKK, belediyeye ait kepçe kullandı.Şırnak Cizre ve Merkez ilçelerinde belediyeye ait kepçe ile çukur kazıldı.