Mithat Sancar, Halk TV’de itiraf etti! İşte Kılıçdaroğlu’na desteğin bedeli

Altılı Koalisyon'un tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Adayı olarak ismini duyurduğu isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandığı günden beri ise tartışmalar bitmedi. Özellikle İYİ Parti kanadındaki huzursuzluk sık sık dile getiriliyor. Bu huzursuzluk HDP ile yapılan gizli ortaklık açığa çıkınca daha da belirgin hale geldi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR!

Bugün İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun aday olma süreci ve aday olduktan sonra girdiği yol hakkında zehir zemberek sözler söyledi. PKK terör örgütünün gölgesinin bulunduğu yerde duramayacağını söyleyen Ağıralioğlu, HDP ile yapılan ittifak üzerinden Kılıçdaroğlu ve Altılı Koalisyon'a sert şekilde yüklendi.

HALK TV KAPILARINI HDP'Lİ SANCAR'A AÇTI

Öte yandan tam da Ağıralioğlu'nun bu açıklamaları yaptığı gün Halk TV kapılarını terör örgütü ile ilişkisini hiçbir zaman gizlemeyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a açtı. Sancari burada yaptığı açıklamalarda tam anlamıyla el yükseltti. Kılıçdaroğlu'na neden destek verdiklerini de anlattı.

DESTEĞİN HEDEFİ: DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST KALMASI

Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana destek verin" demişti. Bu sözün hatırlatıldığı Sancar, "Bütün bu arkadaşlarımızın özgür olması bu iktidarı değiştirmekle mümkün" dedi. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerinin altını çizdi.