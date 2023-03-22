Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.
Baba Halit Altun, gazetecilere, HDP'nin 8 yıldır çocuğunu götürdüğünü söyledi. 20 yılda olsa bu davadan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Altun, şöyle konuştu: "HDP sana sesleniyorum. Çocuklarımızı sen götürmüşsün. Çocuklarımızı geri getir. Bizim gelip geçici olacağımızı sanma. Onu kafanızdan silin. Biz ölünceye kadar çocuklarımızın arkasındayız. Biz sizden çocuklarımızı istiyoruz. Sizin birleşip birleşmemeniz (Millet İttifakı) bizi ilgilendirmiyor. Bizim sizden tek istediğimiz çocuklarımızı getirin. Çocuklarımız gelmediği sürece bizler hep buralarda olacağız.
Davanın sonuna kadar yolumuzdan ayrılmıyoruz. Oğlum Muhsin 8 yıldır bu acıyı bizlere çektiriyorsun. Bizler yazık günahız. Annen ölüm döşeğinde biliyorsundur. Gel devlete teslim ol. Eğer korkuyorsan gel bana teslim ol. Senin ne cezan varsa ben çekeceğim. Devletin adaletine, güvenine ve şefkatli eline teslim ol. Ölüyorsan da gel memleketinde öl. Başka memleketlerde ölmeye bizim hakkımız yok. Ölsek dahi kendi topraklarımızda olmamız gerekiyor. Bu davadan vazgeçin, boş bir davadır."
"EVLATLARIMIZI HDP'DEN VE PKK'DAN İSTİYORUZ"
Ayten Koçhan da 7 yıldır evlat hasret yaşadıklarını belirtti. Çocuğuna teslim ol çağrısında bulunan anne Koçhan, şöyle konuştu: "Yolunuz yol değil. Onlar sizin beyninizi yıkıyorlar. Gelin devletimize teslim olun. HDP'nin PKK'nın tuzaklarına gelmeyin. Yılanın başı HDP'dir. Niye onların çocukları dağın başında değil, bizim çocuklarımızın dağın başında. Tek bir evlat dağın başında kalana kadar ben eylemime devam edeceğim. Sen teslim olsan da olmasan da ben gelip eylemime devam edeceğim. Bizler bir şeyin peşinde değiliz. Bizler evlatlarımızın ciğerimizin peşindeyiz. Evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. Gelin teslim olun yavrum."