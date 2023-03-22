Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

"EVLATLARIMIZI HDP'DEN VE PKK'DAN İSTİYORUZ"

Ayten Koçhan da 7 yıldır evlat hasret yaşadıklarını belirtti. Çocuğuna teslim ol çağrısında bulunan anne Koçhan, şöyle konuştu: "Yolunuz yol değil. Onlar sizin beyninizi yıkıyorlar. Gelin devletimize teslim olun. HDP'nin PKK'nın tuzaklarına gelmeyin. Yılanın başı HDP'dir. Niye onların çocukları dağın başında değil, bizim çocuklarımızın dağın başında. Tek bir evlat dağın başında kalana kadar ben eylemime devam edeceğim. Sen teslim olsan da olmasan da ben gelip eylemime devam edeceğim. Bizler bir şeyin peşinde değiliz. Bizler evlatlarımızın ciğerimizin peşindeyiz. Evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. Gelin teslim olun yavrum."