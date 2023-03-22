Nevruz coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yağmurla can bulan toprak, parıldayan güneş, yeşilin bin bir tonuna boyanan tabiatın uyanışı; umudun, dirilişin, şifanın timsali. Baharla birlikte kederin de yerini iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan'ın yanı sıra Nevruz mesajları şöyle:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi, kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" dedi. Diğer taraftan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yayınladıkları mesajlarla Nevruz'u kutladı.