Türk müziğinin gelişimi için önemli işbirliği

Türkiye'deilk kez kurulan Türk Müziği temelli bir eğitim modeli uygulayan Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi arasında Türk müziği eğitimine ilişkin önemli bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Türk müziğinin gelişimini ve Türk Müziği sanatçılarının küçük yaşlarda yetişmesini sağlayan Palet Türk Müziği İlkokulu, alanında uzman akademisyenler,Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilere farklı bir bakış açısı aşılıyor. Okul, ihtisas eğitim kadrosu ile ülkemizi uluslararası ölçekte temsil edecek hakiki sanatçıların küçük yaşlarda yetiştirilmesi gerektiği fikriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilecek imza törenine Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı(YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş katılacak. Üsküdar Küçük Çamlıca Deva sokaktaki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı 5 Kasım 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Başkan Erdoğan, "Fidanlar ağaç olacak, bu topraklara kök salacak" ifadesini kullanmıştı.