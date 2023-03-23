Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır’a 27 bin bağımsız konut yapılacak

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup, esnaf ziyareti gerçekleştiren Bozdağ, beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve bazı kamu kurum temsilcileri ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Selahattin Eyyübi Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı.

Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayı vesilesiyle hem ülkede hem de Müslüman coğrafyanın birçok yerinde rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde olduğunu ifade eden Bozdağ, bu ayda güzel davranışların insanlar tarafından yaşatıldığını, bu bereket ve güzelliğin kalan 11 ayda da devam etmesi temennisinde bulundu.

Bozdağ, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandığını anımsatarak, ülkenin farklı yerlerinde pek çok vatandaşın depreme maruz kaldığını ve hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ımızda 411 insanımızı kaybettik. Ayrıca diğer illerde depremde vefat edip Diyarbakır'ımıza gelen 89 kardeşimiz daha oldu. Bu vesileyle gerek Diyarbakır'ımızda gerekse diğer illerimizde deprem ve sel felaketinden hayatını kaybetmiş her bir kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara, akrabalarına, aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Elbette devletimiz, milletimiz büyük. Devlet ve millet el ele verdiği takdirde aşamayacağı engel, kaldıramayacağı yük yoktur. Bu deprem de gösterdi ki millet ve devlet dayanışmasının, el ele birlikte hareket etmenin acıları azaltmada, umudu çoğaltmada, enkazı kaldırmada, pek çok insanımıza sağ salim ulaşmada ve zora düşmüş nice insanımıza yardımda, onların ihtiyaçlarını karşılamada en büyük güç kaynağımız olmuştur."

"KONUTLARI BİR YIL İÇERİSİNDE KENDİLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Ülkenin yaşadığı bu felaketin ortaya çıkardığı sorunları ortadan kaldırmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin birinci vazifesi olduğunu dile getiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah Cumhurbaşkanımızın da taahhüt ettiği gibi vatandaşlarımızın konutlarını bir yıl içerisinde kendilerine teslim edeceğiz. Diyarbakır'ımıza yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi, hayvanlar için ahır ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan yerler yapacağız. Bunların hepsinin planlaması yapıldı, inşallah yakında temelleri atılacak. Diyarbakır'ımızda evi yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı olan vatandaşlarımızın her biri bu evlerden istifade etme imkanı bulacaktır. Daha güvenli, depreme dayanıklı, daha iyi yaşam imkanı sunan ev ve yaşam çevresini hem Diyarbakırlı kardeşlerimize hem de diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın emrine sunacağız. Buralarda sadece konutlar olmayacak, aynı zamanda ticari alanlar, iş yerleri olacak. Vatandaşlarımız orada ticaretini yaptığı gibi mukim olanlar da orada her türlü ticari ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. İkincisi sağlık tesislerimiz olacak, oradan sağlık ihtiyaçları karşılanabilecek. Ayrıca ibadethaneler olacak. Aynı şekilde yeşil alanlarımız ve parklarımız olacak. Eğitim tesisleri olacak ve orada çocuklarımız eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak."

Diyarbakır ve diğer illerde yeni şehirler kurduklarını söyleyen Bozdağ, Diyarbakır'da da yaklaşık 100 bin kişinin barınabileceği yeni bir kent oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Biz bunların hepsini bir vazife olarak görüyoruz. Milletimize taahhütten öte, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, hepimizin Diyarbakırlılara bunları yapmak şeref borcudur. Adıyamanlılara, Hataylılara, Kahramanmaraşlılara, Gazianteplilere, Malatyalılara, Şanlıurfalılara, Adanalılara, Osmaniyelilere, Elazığlılara bu bizim şeref borcumuzdur. Biz şeref borcumuzu söz verdiğimiz şekilde, sözlerimizi de vaktinden önce yerine getirmek suretiyle tamamlamış olacağız. Daha önce Van'da büyük bir felaket yaşadık ve o felaketi kaldırdık, yerine yeni konutlar yaptık, süresinde teslim ettik. Yanı başımızda komşumuz Elazığ'da deprem felaketleri yaşadık, her defasında verdiğimiz sözü vaktinden önce yerine getirdik. Tunceli'mizde, Bingöl'ümüzde, Malatya'mızda, İzmir'imizde, Düzce'mizde, başkaca yerlerimizde yaşanan her deprem felaketinde verilen sözler, bir bir tutuldu, yerine getirildi. İnşallah bu konuda atacağımız adımda verilen sözleri vaktinden önce yerine getirmek içindir. Biz icraatı yapan ve bunu da milletimizin gözü önünde yapan adımları attık, şimdide atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte hem iftar yaptığını hem de 11 ilde 17 bin konutun temelini attığını belirten Bozdağ, Diyarbakır'da da konutların yapımının aynı hızla devam edeceğini anlattı.

Depremzede vatandaşlara 3 ile 5 bin lira arası kira yardımı, 15 bin lira eşya taşıma parası, yakınları ölenlere 100 bin lira destekte bulunduklarını anımsatan Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Öte yandan da dediğimiz gibi evlerin eşyaları da inşallah aynı şekilde tazmin edilecek. Vatandaşlarımızın deprem öncesi bütün her şeyini belki geri veremeyiz, sevdiklerini geri getiremeyiz, ona gücümüz yetmez, Allah'tan gayri de ona kimsenin gücü de yetmez. Ama geride kalanların yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek, umutlarını diriltmek, geleceğe daha umutla bakmayı sağlamak, daha iyi yaşam merkezleri, daha iyi yaşam alanlarını onlara sunmak bizim boynumuzun borcudur. Bizim yapacağımız, size olan borcumuzu ödemektir. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde bu borcu daha çok çalışarak, daha çok ter dökerek, gece gündüz koşarak yerine getireceğiz."