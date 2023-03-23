Afet bölgesinde ilk iftar: Depremzede çocuklar Minika çadırlarında oruçlarını açtı

Minika, 'Oyun Çadırı' projesiyle deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunmaya devam ederken, ramazan ayı dolayısıyla depremzede çocuklar için iftar soflraları hazılandı.
Depremzedeler için 'MinikaGo Çadırları'nda iftar veriliyor | Video
"MİNİKA KARAKTERLERİMİZ ALANDA ÇOCUKLARIMIZA EŞLİK EDİYOR"
Minika'nın etkinlik yönetmeni Murat Çiçek yaklaşık 3 haftadır Kahramanmaraş ve Hatay'da Minika'nın etkinliklerinin devam ettiğini belirterek "Bugün de Adıyaman çadırımızı açtık. Bu etkinliklerde çocuklarımız Akıncı, Maceracı Yüzgeçler gibi sevilen çizgi dizilerimizi izliyorlar. Uzmanlar eşliğinde gün boyu etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Minika karakterlerimiz de alanda çocuklarımıza eşlik ediyor. Gelen çocuklarımıza Minika dergilerimizi hediye ediyoruz." dedi.
"İLK İFTARIMIZI ÇOCUKLARIMIZLA AÇIYORUZ"
Murat Çiçek şunları kaydetti:
"Minika oyun karavanımız da civardaki şehir ve çadırkentleri gezerek bu eğlenceli etkinlikleri çocuklarla buluşturuyorlar. Uzun süre bunu devam ettirme niyetimiz sürecek. İlk geldiğimiz çocuklara büyük bir şefkatle yaklaştık. İlk iftarımızı çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. "