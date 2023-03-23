Afet bölgesinde ilk iftar: Depremzede çocuklar Minika çadırlarında oruçlarını açtı

"MİNİKA KARAKTERLERİMİZ ALANDA ÇOCUKLARIMIZA EŞLİK EDİYOR"

Minika'nın etkinlik yönetmeni Murat Çiçek yaklaşık 3 haftadır Kahramanmaraş ve Hatay'da Minika'nın etkinliklerinin devam ettiğini belirterek "Bugün de Adıyaman çadırımızı açtık. Bu etkinliklerde çocuklarımız Akıncı, Maceracı Yüzgeçler gibi sevilen çizgi dizilerimizi izliyorlar. Uzmanlar eşliğinde gün boyu etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Minika karakterlerimiz de alanda çocuklarımıza eşlik ediyor. Gelen çocuklarımıza Minika dergilerimizi hediye ediyoruz." dedi.