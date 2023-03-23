Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’a gidiyor: İlk iftar depremzedelerle

Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer alacağı kaydedildi. Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 ildeki çadır ve konteyner kentlerde depremzede ile birlikte iftar programlarına katılacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini asla yalnız hissetmemeleri için ramazan ayı boyunca AK Parti teşkilatlarının sahada olması talimatı vermişti. Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada,