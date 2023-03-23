Cumhurbaşkanı adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için 2'nci gün atılan imza sayıları şöyle:
100 BİN İMZA TOPLAMALARI GEREKİYOR
Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.