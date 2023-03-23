Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu
Giriş Tarihi: 23.3.2023 20:19 Son Güncelleme: 23.3.2023 20:23

Cumhurbaşkanı adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 51 bin 367 imza ile en fazla oy toplayan isim oldu. Adayların, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

DHA
Cumhurbaşkanı adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için 2'nci gün atılan imza sayıları şöyle:

  • Muharrem İnce: 51367
  • Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725
  • Sinan Oğan: 25924
  • Doğu Perinçek: 11792
  • Yakup Türkal: 1645
  • Erkan Trükten: 755
  • Tevfik Ahmet Özal: 567
  • İrfan Uzun: 319
  • Halil Murat Ünver: 211
  • Hilmi Özden: 151
  • Davut Turan: 68

100 BİN İMZA TOPLAMALARI GEREKİYOR

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

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Cumhurbaşkanı adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu
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