Depremzede vatandaşlardan Bakan Kurum’a: Ne olur kazanın bu seçimi, onlar bize ev yapmaz

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan felaketin ardından devlet, tüm desteğiyle vatandaşların yardımına koştu. Tüm imkanlar seferber edilirken, bakanlar 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinden ayrılmıyor.
Bu isimlerin başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geliyor. Bakan Kurum, son olarak Gaziantep Nurdağı'nda TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzede vatandaşlardan Bakan Murat Kurum'a:— Sabah (@sabah) March 22, 2023
Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6'lı masa… Ne olur seçimi kazanın, size güveniyoruz. Önce Allah'a sonra size. pic.twitter.com/gJQhLGb30B