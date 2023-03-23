Emine Erdoğan, ilk iftarını Ankara’ya yerleşen depremzede aile ile birlikte yaptı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile birlikte, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası Ankara'ya yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.

"YÜREKLERİMİZDEKİ YANGINI, BİRBİRİMİZE KENETLENEREK SÖNDÜRECEĞİZ"

Ramazan ayının ilk iftarını Gönen ailesiyle yapan Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz" dedi.