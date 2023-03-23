SON DAKİKA: 7’li koalisyondan Muharrem İnce’ye de koltuk teklifi: Sen de 8.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ol...

İNCE'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU: SEN NE İSTİYORSUN? CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI, TAMAM GEL...

İnce, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katıldı. Burada 7'li koalisyonu topa tutan İnce, Cumhurbaşkanı Yardımcılığının ayağa düşürülmesine de tepki gösterdi. 7'li koalisyonun seçimi kazanmak için ucube bir formül oluşturduğunu ifade eden İnce, ittifakın içinde bulunduğu durumu da tiye aldı.

"Bunlar seçilirse Erdoğan'ı yüzde 70'le geri getirirler" diyen İnce, "Sen ne istiyorsun, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, gel, sen ne istiyorsun, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, sen de gel. Sana da 2 bakanlık verdim. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.