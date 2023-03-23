SON DAKİKA: 7’li koalisyondan Muharrem İnce’ye de koltuk teklifi: Sen de 8.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ol...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 7'li koalisyona Muharrem İnce'yi de davet etti. Koalisyon herkese dağıttığı Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koltuklarından birini de Muharrem İnce'ye teklif etme mesajını ilk kez açık etti. Bu gelişme sonrası İnce'nin, "Sen ne istiyorsun, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, gel, sen ne istiyorsun, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, sen de gel. Sana da 2 bakanlık verdim." şeklindeki sözleri akıllara geldi.
MUHARREM İNCE'YE 8'İNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OL TEKLİFİ
HDP'yi de masaya ekleyerek 7'li koalisyon kuran muhalefet, son dönemde oylarında yükseliş olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yi de yanına çekmek istiyor. İnce'yi koalisyonu eklemek için de Cumhurbaşkanı Yardımcısı teklifi sunulacağı belirtiliyor.
Bu kapsamda ilk açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan geldi. Aydın, "Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edilebilir. Neden olmasın?" dedi.
İNCE'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU: SEN NE İSTİYORSUN? CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI, TAMAM GEL...
İnce, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katıldı. Burada 7'li koalisyonu topa tutan İnce, Cumhurbaşkanı Yardımcılığının ayağa düşürülmesine de tepki gösterdi. 7'li koalisyonun seçimi kazanmak için ucube bir formül oluşturduğunu ifade eden İnce, ittifakın içinde bulunduğu durumu da tiye aldı.
"Bunlar seçilirse Erdoğan'ı yüzde 70'le geri getirirler" diyen İnce, "Sen ne istiyorsun, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, gel, sen ne istiyorsun, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, sen de gel. Sana da 2 bakanlık verdim. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.