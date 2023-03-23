Yardımda sınıfta kaldılar

Asrın felaketinin ardından vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için devlet, milletiyle seferber olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında eksik kaldığı ortaya çıktı.ABB ve İBB Başkanları, başkan yardımcılığı hayaline dalıp depremzedeleri unuttu. Lojistik destek, mobil mutfak, tuvalet ve mobil duş desteklerinin dışında en önemli ihtiyaç olan barınma ihtiyacına karşı ABB ve İBB'nin deprem bölgelerinin tamamında toplamda sadece 1200 kişilik çadır kurduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin raporuna yansıdı.Başta Konya, Sakarya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere birçok AK Partili belediyelerin, ABB ve İBB'den katbekat düşük bütçelerine rağmen deprem bölgelerine kurdukları konteyner ve çadır kentler göz doldurdu.Depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerden Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 400 çadırlık bir kent kurduğu, ayrıca 2 bin konteynerlik bir kent için çalışmaları sürdürdüğü, Rize Belediyesi'nin bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 550 konteyner, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin yanında 300 ailelik çadır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi.