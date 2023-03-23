Yerli ve milli partilere kapımız açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapılarının açık olduğunu belirterek "Cumhur İttifakı'na katılımlar olursa olumlu karşılarız" dedi.NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:HDP zaten başından beri bu masanın gizli ortağıydı. Gizli ortak var masanın altında demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. CHP ile HDP'nin azami müşterekleri olduğunu biliyoruz. Ama bunu milletimize anlatmamız gerekiyor. HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün. Yedili masadaki diğer partilerin yerini benim vatandaşım bir daha düşünsün.Yasin Börü Kürt bir evladımızdı. Kim öldürdü? Şu anda içerde olan kişiler. Onlar istikamet verdi ve onlarla beraber 51 evladımız Diyarbakır'da öldürüldü. Benim şimdi Kürt kardeşlerim bunun hesabını bunlara sormayacak mı? HDP eş başkanlarından biri Bay Kemal'in ziyaretinden sonra gelecek dönem yapılacakları istişare ettik dedi. HDP'nin planları arasında neler var? PKK'lılara yönelik operasyonların durdurulması var. Öcalan için Demirtaş için oy vermek var, Kandil'dekilerin talimatlarını uygulamak var. Kandil'deki terörist elebaşları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söyledi. HDP'nin destek verdiği bay bay Kemal'i, Kandil'e umut veren bir aday olarak görüyorlar. Meral hanım "HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez" demişti. Ama şimdi HDP aday çıkarmayarak bütün varlığıyla bu kumar masasına oturmuştur. HDP'liler verecekleri destek karşılığında elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Milletim bunların oynadığı oyunu görüyor 14 Mayıs'ta inşallah hepsini gereken dersi benim aziz milletim verecek.Bu masanın ilkesizlik üzerine kurulduğunu söyledik. Meral hanım bu masayı kumar masası olarak nitelendirdi. "Biz noterden gelecek talimatlarla hareket etmeyiz" dedi hile hurda hainlik bu masada her şey var. Herkes birbirine çalım atıyor.Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkacağından bir kuşkumuz yok. Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleri ile barışık siyasi partilere kapımız açık. HÜDA PAR ile ilgili uydurma yaklaşımlar var. Yerli ve milli olmayan bir yapı ile bizim yol yürümemiz de mümkün değil.O masanın ortaya çıkardığı aday biz cumhurbaşkanı olduğumuz zaman bizim bir başkan yardımcısı ile çıktığımız yolda bizimle alay ediyordu. "Kaç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yanına alacak" diyordu. Şu anda bay bay Kemal bu 15 de olur 150 de olur 1500 de olur diyor bunu ben söylemiyorum o söylüyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren müjdeyi de açıkladı: Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığımız, Hazine ve Maliye bakanlığımız ile bu çalışmayı yaptık. Çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. Bu miktarı 7 bin 500 TL olarak buradan açıklamış oluyoruz, hayırlı uğurlu olsun.Benimcumhurbaşkanı yardımcım bir ilde şu anda aday olarak bulunacak. Koşturacak. Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye aday yapıyoruz. Fuat Bey Yozgatlı. Yozgat nüfusu Ankara'da nerede yoğun Fuat Beyi orada görevlendireceğiz. 17 kabine üyemin hemen her birine bu tür görevler vereceğiz. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerler. Bunlarla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. ANKARA