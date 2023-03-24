49 Hangi Ülkenin Kodu? +49 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?

Telefon kodları ülkeler arası iletişimi kolaylaştırmak ve telefon trafiğini engellemek amacı ile oluşturulmuşlardır. 49 nolu kod da bunlardan biridir. Peki, 49 nolu kod hangi ülkeye aittir? İşte, tüm detaylar…

49 Nerenin Numarası?

49 Almanya'ya ait telefon kodudur. Almanya ile iletişime geçmek isteyenler görüşecekleri kişilerin numaralarının ön kısmına bu numarayı eklemeleri gerekmektedir.

49 numarası önüne iki "0" ya da "+" işareti (+49/0049) konularak kullanılmaktadır. Dünyada her ülke için bu şekilde farklı kodlar bulunmaktadır. Bu kodlar ülkeler arasındaki iletişimi sağlayan kodlardır.