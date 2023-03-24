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Giriş Tarihi: 24.3.2023 20:43

AK Partili Alpay Özalan'dan Enver Aysever'in Sultan Abdülhamid Han'la ilgili skandal sözlerine sert tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan muhalif gazeteci Enver Aysever'in Sultan Abdülhamid Han ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Özalan, "Sultan 2. Abdülhamid Han'a nefret kusuyor. Hepinizi toplasak onun tırnağı etmezsiniz! Hastasınız siz, hasta! Hadsiz Enver Aysever, ülkemizdeki muhalefetin özetidir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Alpay Özalan’dan Enver Aysever’in Sultan Abdülhamid Han’la ilgili skandal sözlerine sert tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan muhalif gazeteci Enver Aysever'in Sultan Abdülhamid Han ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

"ÜLKEMİZDEKİ MUHALEFETİN ÖZETİ"

Özalan, " Enver Aysever denilen kendini bilmez, Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki yangın üzerinden Sultan 2. Abdülhamid Han'a nefret kusuyor. Hepinizi toplasak onun tırnağı etmezsiniz! Hastasınız siz, hasta! Hadsiz Enver Aysever, ülkemizdeki muhalefetin özetidir" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Alpay Özalan'dan Enver Aysever'in Sultan Abdülhamid Han'la ilgili skandal sözlerine sert tepki
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