Başkan Erdoğan’dan 7’li masa’ya tepki: Kandil’in kapısında nöbet tuttular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Karacasu'daki konteyner kentte şehit aileleri ile gazilerin de aralarında bulunduğu depremzedelerle ramazanın ilk iftarını açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP arasındaki kirli pazarlığa sert tepki gösteren Erdoğan, şunları kaydetti:Allah'a hamdolsun bugüne kadar şehitlerimizin aziz hatıratını incitecek, şehit yakınlarımıza mahcup olacak hiçbir adım atmadık.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükûnet ve barış ortamı yeniden tesis edildi.Sınır ötesi harekâtlarımız sayesindeyse bölücü terör örgütünü Suriye'de, Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Bir kez daha ifade ediyorum. Son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecek.Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.Yaklaşan seçimler öncesi siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında hâlâ ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum ki 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız.Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz.Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna bölücü örgütü uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil'in kapısında nöbet tutması veya Edirne'nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığı sürüklemesin.Türkiye, devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu başardığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.KAHRAMANMARAŞ