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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Evlatlarımızı sizden de istiyoruz

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Evlatlarımızı sizden de istiyoruz
Diyarbakır'da evlatlarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin önünde oturma eylemi yapan aileler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Kılıçdaroğlu acımıza acı kattı' diyen ailelerden baba Süleyman Aydın, "Cumhuriyetin kurucusu olan CHP, terör örgütünün siyasi uzantısı ve çocuklarımızı dağa götürenlerle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun sırf seçimleri kazanmak için HDP ile ortak hareket etmesi acımıza acı katıyor" dedi. CHP'ye seslenen Aydın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi dört yıldır görmezden geldiniz. HDP'nin şiddetine maruz kaldık, konu HDP olunca da sustunuz. Evlatlarımızı sizden de istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Evlatlarımızı sizden de istiyoruz
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