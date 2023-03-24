Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Evlatlarımızı sizden de istiyoruz

Diyarbakır'da
evlatlarının dağa kaçırılmasından
sorumlu
tuttukları HDP'nin
önünde oturma eylemi
yapan aileler, cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde
HDP ile işbirliği yapan
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na
tepki gösterdi.
'Kılıçdaroğlu acımıza
acı kattı' diyen ailelerden
baba Süleyman
Aydın, "Cumhuriyetin
kurucusu olan CHP,
terör örgütünün siyasi
uzantısı ve çocuklarımızı
dağa götürenlerle işbirliği
yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun
sırf seçimleri kazanmak
için HDP ile ortak hareket
etmesi acımıza acı katıyor"
dedi.
CHP'ye seslenen
Aydın, "Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu bizi dört yıldır
görmezden geldiniz.
HDP'nin şiddetine maruz
kaldık, konu HDP olunca
da sustunuz. Evlatlarımızı
sizden de istiyoruz" ifadelerini
kullandı.