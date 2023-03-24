Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Evlatlarımızı sizden de istiyoruz

Diyarbakır'daevlatlarının dağa kaçırılmasındansorumlututtukları HDP'ninönünde oturma eylemiyapan aileler, cumhurbaşkanlığıseçimlerindeHDP ile işbirliği yapanCHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'natepki gösterdi.'Kılıçdaroğlu acımızaacı kattı' diyen ailelerdenbaba SüleymanAydın, "Cumhuriyetinkurucusu olan CHP,terör örgütünün siyasiuzantısı ve çocuklarımızıdağa götürenlerle işbirliğiyapıyor. Kılıçdaroğlu'nunsırf seçimleri kazanmakiçin HDP ile ortak hareketetmesi acımıza acı katıyor"dedi.CHP'ye seslenenAydın, "Sayın KemalKılıçdaroğlu bizi dört yıldırgörmezden geldiniz.HDP'nin şiddetine maruzkaldık, konu HDP oluncada sustunuz. Evlatlarımızısizden de istiyoruz" ifadelerinikullandı.