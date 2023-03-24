İstanbul’da gönül sofraları kuruldu

Esenler Belediyesi, 'Ramazan paylaşmaktır' temasıyla Esenler Dörtyol Meydanı'nda bereket ayına özel program düzenlemeye başladı. Gaziosmanpaşa Belediye ise ünlü konukları sohbet toplantılarında vatandaşlarla buluşturacak. Zeytinburnu Belediyesi, sanatçılar, çocuklar için hazırlanan özel programlar ve konuklarla yapılacak söyleşileri vatandaşlarla buluşturmaya başladı. Sultangazi'de Belediye Etkinlik Alanı'na kurulan çadırda çocuk etkinlikleri ve söyleşinin yanı sıra iftar vakitlerinde 62 noktada çorba ikramı yapılıyor. Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları ve 81 il derneklerine iftar verecek. Eyüpsultan Belediyesi, Reşadiye Ortaokulu'nda da her gün bin kişilik toplu iftar programları gerçekleştirmeye başladı.Ümraniye Belediyesi ilçeye gelen depremzedelere gıda, giyim ve hijyen paketleri teslim etti. Ayrıca ilçedeki ihtiyaç sahibi 7 bin aileye de iftariyelik ve yemek ikram edildi. Pendik Belediyesi de ilçedeki işlek meydanlarda kurulan 5 çadırda vatandaşlara iftar yemeği ikramına başladı.