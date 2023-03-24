Kılıçdaroğlu’na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşmenin içeriğinin açıklanması gerektiğini söyledi. Sevigen "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Desteklemeleri gayet normal. Fakat görüşmelerin içeriğini açıklamaları lazım. Toplumun önünde gerçekleştirildikten sonra ve toplum görüşmelerin içeriğini bildikten sonra problem yok. Seçimden sonra ne sözler verildiğini toplum bilirse mesele yok. Ama toplum bilmediği zaman kafada soru işareti gelir. Akıllarımıza kayyum gelecek, Suriye'deki operasyonlar gelecek, Kuzey Irak gelecek, sınırlarımızdaki kantonlar gelecek. Toplum ne konuştuklarını bilmezse CHP'ye de sıkıntı getirir" dedi.Meselenin salt bakanlık talebiyle sınırlandırılmaması gerektiğine işaret eden Sevigen, "Arkada ne olduğunu, ajandaları bilmek lazım. Kemal Bey'in açıkça söylemesi lazım. KHK'nın içeriği nedir söylemesi lazım. Askerlerimiz Suriye'den geri çekilecek mi? Mesele bakanlık istenmesi falan değil, ajandanın ne olduğu. Görüşmelerin muhtevasının şeffaf şekilde kamuoyuna deklare edilmesi lazım" şeklinde konuştu.SABAH'a açıklamalarda bulunan siyasiler, HDP'nin desteğinin resmen ayyuka çıktığına işaret etti.HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklaması malumun ilamıdır. Zira HDP'nin talep ettiği her konuda aynı fikirde olan Kemal Kılıçdaroğlu varken ikinci bir aday çıkarmaları beklenemezdi.HDP'nin CHP'nin yanında, kuyruğunda siyaset yapması hiç de şaşırtıcı değildir. Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına gidecek bir adımı en az bizim kadar CHP ve 6'lı Masa içindeki partilerin tabanında bulunan vatansever kitleler kabul etmez diye düşünüyorum.Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir cumhuriyet olma özelliği gereği üniter yapıyı haizdir ve demokratik özerklik, özyönetim her ne nam altında olursa olsun hiçbir yapı ve oluşum bu anayasal kurumu hedef haline getiremez.