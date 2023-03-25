AK Partili Nasır’dan Sandal’a cevap

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 2020'de yaşanan deprem sonrası 1404'ü Bayraklı merkezde ve 3 bin 657'ü rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5061 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin TOKİ tarafından kısa sürede tamamlanıp, depremzedelerin oturmaya başladığını söyledi.

Devletin depremden sonra laf üretmeyip, her afet sonrası olduğu gibi İzmir'de de somut adımlar atarak vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Nasır, ''21 yıllık AK Parti iktidarında biz vatandaşımıza ne söz verdiysek yerinde getirdik. İzmir'de yaşadığımız depremden sonra da kısa sürede konutların yapılıp teslim edileceğine yönelik sözlerimiz oldu. Çok şükür bu sözümüzü de yerine getirdik, yaptığımız konutlarda depremzedelerimiz oturmaya başladı. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirirken, yaptıkları laftan öteye geçmeyen, yaptığımız işleri karalamaya çalışan bir yerel idare bulduk karşımızda. Gönül isterdi ki el birliği ile bu işleri yapalım. Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar Sandal, depremden sonra taşın altına elini koyamadı ama hükümetimizin yaptıklarını karalamak için bol bol laf üretiyor. Son günlerde de sanki olağandışı bir durum varmış gibi rezerv alanla ilgili iddialar ortaya attı. Buradan Sayın Sandal'a söyleyelim, daha öncede söylediğim gibi depremzedeler için ayrılmış konut alanından herhangi bir satış söz konusu değil, kendisinin iddia ettiği satışlar, bölgede 3194 sayılı imar kanuna göre yapılan planlama kapsamında o bölgeye hizmet edebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan diğer donatı alanları olarak planlanmış.'' diye konuştu.

ÇIĞIRTKANLIK YAPIYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Bayraklı Mahallesinde yer alan 2 bin metrekare yüzölçümlü, 'Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı' imarlı olan 40 bin 331 ada 7 parsel nolu taşınmaz, idarenin mevzuatları gereğince, satış tarihinden 15 gün önce Türkiye geneli yayın yapan gazetelerde ve idarenin web sayfasında ilan edilerek, idarenin tüm müzayedelerinde olduğu gibi herkese açık ve şeffaf bir şekilde, internetten dahi katılıma açık olarak ve noter huzurunda 29-30 Haziran 2022 tarihinde yapılan Arsa Satış Müzayedesinde, 18 milyon TL bedelden satışa sunulmuş, taşınmaz için 5 adet katılımcının rekabet ettiği açık arttırma neticesinde; 41 milyon 200 bin TL bedelle satış gerçekleştirilmiştir. Sandal, ortamda bir usulsüzlük varmış gibi bir çığırtkanlık yapıyor ama mevzuat ne ise o şekilde bir işlem gerçekleştirilmektedir. Belediye Başkanı olarak hukuki bir sıkıntı görüyor ise yargıya başvurması gerekir. Asrın felaketine müdahalede bile dünyadan büyük övgüler alan bir devlet kurumunu töhmet altında koyması yakışıksız bir davranıştır. Başkanın bilgisi olsun rezerv alanda TOKİ Mülkiyetindeki 'Günübirlik turizm tesis alanı" imarlı 2 adet taşınmazda 04-05-06 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Arsa Satış Müzayedesinde satışa sunulacak, takip edip şeffaflığını kontrol etsin.'' dedi.

GÜNDEM OLMA HEVESİNDEN VAZGEÇ

CHP zihniyetinin İzmir'i her geçen gün geriye götürdüğünü dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, ''Deprem gerçeği olan, yapı stokunun yüzde 80'nine yakının dönüştürülmesi gereken İzmir'de, 22 yıldır yerel iktidarda olan CHP yönetim anlayışı bugüne kadar sadece 900 konut yapmış. Sayın Serdar Sandal'ın çamur atmaya çalıştığı TOKİ, önüne çıkartılan tüm engellere rağmen İzmir'e 25 bin konut, 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Stadyumu, 11 cami, 7 hastane, 3 kamu hizmet binası, 13 ilkokul, 1 kreş, 7 lise, 1 pansiyon,1 sağlık ocağı, 2 spor salonu,12 ticaret merkezi, 2 sosyal tesis, 6 büfe, 8 dükkan yapıp teslim etmiştir. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal şov peşinde koşup, gündem olma heveslerinden vaz geçerek Bayraklılı hemşehrilerimize hizmet etmesini öneriyorum. Depremden sonra vatandaşı oyalayarak bir tek dönüşüm ile ilgili iş yapmadılar. Sayın Sandal, Çiçek Mahallesi'nde heyelan var, orada bu zamana kadar ne çalışma yaptınız? Bir vatandaşın burnu kanarsa bunun vebalinin altından nasıl kalkarsınız? Siz yapılanların önüne set olmaktan geri durun, Belediye Başkanlığı yaparak, vatandaşa hizmet götürün.'' ifadelerini kullandı.