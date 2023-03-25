Aybüke’nin, Yasin’in aileleriyle de kucaklaşacak mısın?

Geçtiğimiz yıllarda Gaziantep'te, PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın ilk kez hâkim karşısına çıktığını belirten Gündüz, "Eski HDP üyeleri, terörle bağlantılarının olmadığını söyledi ve ağır ceza hâkimi onlara dönerek 'Şehit asker cenazelerine neden hiç gitmediniz' dedi. Kılıçdaroğlu kucaklaşmaktan, tokalaşmaktan, sarılmaktan bahsediyor. Peki, halka sokağa çıkın çağrısı yapan ve Kobani eylemlerini başlatan çizgisini beğenip, serbest bırakacağız dediğiniz terörist Selahattin Demirtaş ile birlikte o gün kurban eti dağıtmaya çıkan, hunharca katledilen Yasin Börü'nün annesiyle de kucaklaşacak mısın? Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ile kucaklaşacak mısın?" dedi.Gündüz, "Kılıçdaroğlu şimdi bir de utanmadan kucaklaşmaktan bahsediyorsun. Türkiye'da Kürt sorunu yoktur Bay Kemal, PKK sorunu vardır. Bay Kemal, PKK terör örgütünün sorununu kanlı siyasetinize alet etmeyin" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de, Irak'ta, İran'da herkes ile barışacaklarını, bu bölgede bütün halklarla barış içinde olacaklarını söylediğini ifade eden Gündüz "CHP, TSK'nın Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı öngören tezkereye hayır oyu kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, HDP'nin kanlı oylarını almak için şehitlerin aziz hatıralarına ihanet ediyor. Aziz milletimiz, sizi asla affetmeyecek" dedi.