Balyoz davasında karar çıktı... Çetin Doğan’a 6 yıl 8 ay hapis

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan Çetin Doğan SEGBİS aracılığıyla, diğer 5 sanık salona gelerek duruşmaya katıldı. Sanıklar son sözünde beraatlerini talep etti.Mahkeme, sanıkların seminer çalışmasında yönetimin devralınması, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri ve belgelerin bulunduğunu belirtti. Eski Orgeneral Çetin Doğan'ın "suç için anlaşma" suçundan 6 yıl 8 ay hapsine hükmetti.Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın vefatı nedeniyle hakkındaki davayı düşüren mahkeme, sanıklar emekli Tümgeneral Behzat Balta'yı 5 yıl 10 ay, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol ve emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı'yı 5 yıl 5 ay, emekli Kurmay Albaylar Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ı da 5 yıl hapse çarptırdı.SANIKLARA ceza oyçokluğu ile verildi. Üye hâkim cezaya muhalefet şerhi düştü. Hâkim, sanıkların olay tarihindeki sıkıyönetim yönergesine göre görevlerinin gereğini yerine getirmiş olduğunu kaydetti. Sanıkların beraat etmesi gerektiğini belirtti.